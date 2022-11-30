كبسولة «ناسا» تصل إلى أبعد مسافة لها عن الأرض

قالت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، أمس الثلاثاء، إن كبسولة «أوريون»، التابعة لمهمة أرتميس1 القمرية، وصلت إلى أبعد مسافة لها عن الأرض، بعد نحو 13 يوماً من إطلاقها.

وكتبت «ناسا» عبر «تويتر»، «لقد وصلنا إلى أقصى مسافة من الأرض!». وقطعت الكبسولة مسافة 432 ألف كيلومتر عن الأرض، وهي أطول مسافة تقطعها مركبة فضائية مصنوعة للركاب من البشر.

وقبل أيام فقط، حطمت «أوريون» رقماً قياسياً سجلته «أبولو 13» في عام 1970، عندما وصلت إلى بقعة تبعد نحو 400 ألف كيلومتر عن كوكبنا الأم بعد دخولها مدار القمر.

ومن المتوقع أن تعود «أوريون» إلى الأرض في 11 ديسمبر، بعد نحو مليوني كيلومتر من الطيران.

ولا يوجد بشر على متن كبسولة «أوريون»، ومن المقرر أن ينضم رواد الفضاء إلى مهمة أرتميس2 في عام 2024.

وبعد أشهر من التأجيلات، انطلقت مهمة «أرتميس1» لأول رحلة تجريبية لها في 16 نوفمبر.

واشنطن ■ د.ب.أ