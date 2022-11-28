بينالي فينيسيا يستقبل عدداً قياسياً من الزوار

يقترب معرض بينالي فينيسيا الفني من نهايته، بعد أن استقبل عدداً قياسياً من الزوار. وسجل العرض التقديمي الأكثر أهمية للفن المعاصر في العالم، إلى جانب معرض دوكومنتا في كاسل، أكثر من 800 ألف زائر، أول من أمس، قبل يوم واحد من موعد إغلاقه. وارتفع عدد الزوار بنسبة 35% مقارنة بالبينالي الأخير في عام 2019. وعادة ما يكون المعرض كل عامين، ولكن تم تأجيله لمدة عام واحد حتى عام 2022، بسبب الجائحة. وجاءت غالبية زوار البينالي من خارج إيطاليا (59%). وذهب نحو 30% من التذاكر إلى الشباب والطلاب.