أمازون تواجه إضرابا عمّاليا يوم الجمعة السوداء

تعتزم مجموعة من منظمات عمالية تمتد على نطاق 30 دولة، تنظيم احتجاج ضد شركة أمازون العملاقة للتسوق على الانترنت في يوم الجمعة السوداء.



وتطالب مبادرة "لجعل أمازون تدفع"، بأن تدفع الشركة أجورا عادلة، وتعتزم تنظيم إضرابات حول العالم.



وأعلنت أمازون الأسبوع الماضي عن شطب للوظائف، حيث بدأت بقسم الأجهزة والخدمات، مستشهدة بوضع اقتصادي صعب.



وذكرت الشركة أن عدد العاملين بها بلغ 798 ألف عامل بنهاية عام 2019، لكن عدد العمالة بدوام كامل ولبعض الوقت حتى 31 ديسمبر عام 2021، بلغ 6ر1 مليون عامل، بزيادة بلغت 102%.