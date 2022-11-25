برج خليفة يستعد لعرض يحبس الأنفاس ليلة رأس السنة

يستعد برج خليفة، المَعلم الأكثر شُهرة في العالم، لاستقبال العام الجديد بعرض مهيب يحبس الأنفاس، وذلك مساء 31 ديسمبر 2022، وسيُضاء البرج بأجمل عرض لأضواء الليزر والموسيقى والألعاب الناريّة، ليتحوّل إلى منارة للأمل والسعادة والتناغم إيذاناً بدخول العام 2023.

وكشفت «إعمار» عن عرض يخطف الأنفاس من الليزر والضوء والموسيقى والألعاب الناريّة في وسط مدينة دبي، يتوقع أن يشاهده نحو مليار مشاهد من جميع أنحاء العالم، وسيتألّق برج خليفة في سماء دبي ليضيء بلوحة من الليزر ستحقّق رقماً قياسياً عالمياً جديداً. كما سيكون البرج، الذي يرتفع 828 متراً، محطّ الأنظار في عرض الليزر المبهر الذي تُستخدم فيه أشعة الليزر لتقطع أطول مسافة مسجّلة على الإطلاق.

ويتكامل عرض الليزر المذهل على واجهة برج خليفة مع عرض رائع للألعاب النارية يضيء سماء وسط مدينة دبي لاستهلال العام الجديد بحماس. وتكتمل الأمسية الساحرة بعرض راقص مميّز لنافورة دبي أمام برج خليفة، والتي تُعدّ مشهداً مبهجاً يُسعد الجموع الغفيرة التي تحضر الاحتفال.