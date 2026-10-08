جامعة نمساوية تطور أول ساعة نووية ذاتية الاستقرار في العالم

أعلنت جامعة فيينا للتكنولوجيا عن تطوير أول نموذج لساعة نووية ذاتية الاستقرار في العالم، تقوم بتثبيت إيقاعها ذاتياً بالاعتماد على نوى الذرات في إنجاز علمي يمثل علامة فارقة في تاريخ علم الفيزياء، يجعل قياس الوقت أكثر دقة في المستقبل.

وأوضحت أن عمل الساعة يكون من خلال تعرض بلورة تحتوى على ذرات عنصر الثوريوم لأشعة الليزر، واستخدام استجابة نوى ذرات الثوريوم في ضبط تردد الليزر تلقائياً بدقة شديدة، بما يضمن الحفاظ على انتظام قياس الوقت، بشكل يتجاوز دقة الساعات الذرية التقليدية، التي تعتمد على مستويات طاقة الالكترونات.

وأظهرت القياسات دقة تعادل انحرافا بمقدار ثانية واحدة تقريباً خلال 30 مليون سنة، وأكدت الجامعة على تحسين أداء الساعة باستخدام اجهزة ليزر أقوى وبلورات ثوريوم أفضل، بما يفتح المجال أمام قياسات فائقة الدقة للزمن والكميات الفيزيائية.