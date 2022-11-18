سويفت تتسبب بأزمة في قطاع بيع التذاكر الأميركية

عندما أعلنت تايلور سويفت عودتها إلى إحياء الحفلات بعد أربع سنوات على جولتها الأخيرة، كان جاكوب لاندري متشوقاً ليحجز تذكرته. لكن بعدما سجل اسمه وحصل على رمز يخوله شراء بطاقته مسبقاً، اضطر الشاب العشريني لينتظر طويلاً بسبب أعطال فنية، فضلاً عن الارتفاع الهائل في أسعار التذاكر.

حالة جاكوب لاندري ليست معزولة، فقد تحدث آلاف مستخدمي الإنترنت عن تجارب مشابهة على الشبكات الاجتماعية، بينهم كاثرين بيري التي أخبرت وكالة فرانس برس، بأنها عاشت كابوساً استمر 13 ساعة للحصول على تذاكر لها لمقاعد لن تتيح لها رؤية النجمة الأميركية بشكل جيد خلال حفلتها المرتقبة في ناشفيل.

وأشارت مواقع بيع التذاكر المرتبطة بـ«تيكت ماستر» إلى تعرضها لأعطال وتوقف للخدمات ومشكلات أخرى، إثر الإقبال الكثيف من الراغبين في شراء بطاقات حفلات تايلور سويفت، والذين لم ينل كثير منهم مراده رغم أنهم حصلوا على رموز للشراء المسبق. وأبلغ كودي رودس البالغ 23 عاماً وكالة فرانس برس بعزمه المحاولة مجدداً مع إعادة فتح باب شراء التذاكر الجمعة، لافتاً إلى أنه مستعد لدفع ما يصل إلى 400 دولار لكل تذكرة لمشاهدة فنانته المفضلة في حفلة لها.

وقال «هذا مبلغ كبير جداً لنا، لكننا من كبار المعجبين (بسويفت) وانتظرنا هذه اللحظة طويلاً»، مشيراً إلى أن بعض جهات إعادة البيع تعرض تذاكر في مقابل مبالغ تراوح بين 2000 و9000 دولار.