أصغر تلفزيون في العالم بحجم طابع بريدي

كشفت TinyCircuits ، وهي شركة أجهزة متخصصة في صنع أجهزة إلكترونية صغيرة الحجم ، مؤخرًا، عن أصغر أجهزة التلفزيون في العالم.

عندما يتعلق الأمر بأجهزة التلفزيون الحديثة، فإن الإجماع العام هو أن الشاشة الأكبر هي الأفضل ، لكن هذه الشركة تحاول إثبات أنها يمكن أن تنجح بتقديم منتجات خارجة عن المألوف.

لذا قامت TinyCircuits الأميركية بإنشاء أصغر أجهزة التلفزيون في العالم - TinyTV 2 و TinyTV Mini.وهي ذات مظهر قديم وقد تكون بحجم الطوابع البريدية.



تتميز المجموعة بمقابض ضبط القنوات ومستوى الصوت ، وجهاز التحكم عن بعد ، وسعة تخزين 8 جيجا بايت ، والاتصال بالكمبيوتر الشخصي لتحميل مقاطع الفيديو.

يتكون TinyTV 2 من شاشة بمقاس 1.0 بوصة (26 ملم) يعلوها مكبر صوت أمامي بمقاس 0.6 × 0.4 بوصة (16 × 9 ملم) ، فيما يبلغ مقاس شاشة TinyTV Mini، الأصغر حجمًا، 0.6 بوصة (15 ملم).

ويأتي كلا الجهازين مع سلسلة من مقاطع الفيديو المحملة مسبقًا ، ولكن يمكن أيضًا توصيلهما بجهاز كمبيوتر عبر USB-C لتحميل فيديو جديد.

تقدم Tiny Circuits محول فيديو مجانيًا يساعد المستخدمين على تحويل مقاطع الفيديو إلى ملفات يمكن تشغيلها على TinyTVs.

وفيما يتعلق بعمر البطارية ، يتميز TinyTV 2 ببطارية داخلية جيدة لمدة ساعتين تقريبًا من تشغيل الفيديو، فيما يقتصر التلفاز الأصغر حجماً على ساعة واحدة.

إذا، ما الذي يجعل اقتناء جهازي التلفاز الأصغر في العالم مجديا؟ بصرف النظر عن جاذبية الحداثة والاختلاف ، يبدو أن هذه المجموعة تحظى بشعبية كبيرة بين عشاق الديوراما (النماذج المصغرة)، الذين يتطلعون إلى جعل إبداعاتهم تتسم بمزيد من الواقعية.