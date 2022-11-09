شاكيرا وبيكي بعد الانفصال.. يتوصلان لاتفاق حول حضانة طفليهما

قال ممثل عن المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا في إسبانيا، أمس، إنها توصلت لاتفاق مع جيرار بيكي بشأن حضانة طفليهما، بعد انفصالهما العام الجاري عقب علاقة استمرت 11 عاماً.

وبحسب صحيفة لافانجوارديا المحلية، فإن الاتفاق نص على أن ابنيهما، ميلان البالغ عمره تسعة أعوام، وساشا البالغ عمره سبعة أعوام، سينتقلان إلى ميامي للإقامة مع والدتهما.

ودخلت شاكيرا (45 عاماً) في علاقة مع بيكي (35 عاماً) منذ 2011، والتقى الثنائي قبل وقت قصير من كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، عندما ظهر لاعب إسبانيا في فيديو أغنية شاكيرا «واكا واكا (ذيس تايم فور أفريكا)» التي كانت الأغنية الرسمية للبطولة.

وأعلن بيكي وشاكيرا عن نهاية علاقتهما في يونيو الماضي. ويأتي التوصل لاتفاق بشأن حضانة طفليهما بعد أسبوع واحد من إعلان بيكي اعتزاله الوشيك للعب كرة القدم على مستوى المحترفين ورحيله عن برشلونة بعد أيام قليلة.

وتواجه شاكيرا محاكمة بتهمة الاحتيال الضريبي في إسبانيا، بعد أن خسرت استئنافاً في 26 مايو الماضي. ويقول ممثلو الادعاء إن شاكيرا لم تدفع ما يصل إلى 14.5 مليون يورو (15.54 مليون دولار) من الضرائب على الدخل الذي ربحته بين عامي 2012 و2014.