حاول تهريب 1100 نحلة بطريقة غريبة

قام رجل من جورجيا بمحاولة تهريب 110 علبة تحتوي على 1100 نحلة على إلى تركيا، تم اعتقال الرجل، في 22 أكتوبر الماضي عند احد المراكز الحدودية.

وأفادت وسائل اعلام محلية أن الرجل تسبب في حالة من القلق أثناء مروره بالأمن.

على الرغم من أن لديه الأوراق المناسبة لعبور الحدود، فقد تم تنبيه سلطات الجمارك من خلال "تحركاته المشبوهة".

ثم أُمر المشتبه به برفع سترته، وكشف النقاب عن 110 علبة من هذه الحشرات مثبتة على جسده واحتوت كل علبة على ملكة نحل وتسعة نحلات عاملات. وأدت محاولة التهريب الفاشلة إلى اعتقاله. وقالت النيابة العامة في تركيا أن الرجل المجهول الهوية "مواطن جورجي "يتراوح عمره بين 45 و 55 عامًا". ولاحقا جاءت إدارة مختصة بتهرب الحشرات وتعاملت مع النحل المهرب.

وفي سياق مشابه زعمت المصادر المحلية التركية أنها صادرت أيضًا أكثر من 104 كيلوغرامات من عسل الكستناء الثمين، مخبأة في خزان وقود بسيارة.