غزال يتسبب في وفاة شخصين باليابان

لقي رجلان حتفهما بعد أن اصطدمت سيارتان في حادث تسبب فيه غزال في هوكايدو بشمال اليابان، حسبما ذكرت الشرطة المحلية.

ووقع الحادث بين سيارة فان صغيرة وحافلة في بلدة شيبيشا بالقرب من كوشيرو. وتوفي كل من سائق السيارة الفان والراكب بينما عثر على سائق الشاحنة فاقداً للوعي. وتشتبه الشرطة في أن إحدى المركبتين اصطدمت بغزال أو حاولت تفاديه قبل أن تصطدم بالأخرى. وتم العثور على غزال نافق في الموقع.