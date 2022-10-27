غزال يتسبب في وفاة شخصين بحادث مروري في اليابان

لقي رجلان حتفهما بعد أن اصطدمت سيارتان في حادث تسبب فيه على ما يبدو غزال في هوكايدو بشمال اليابان، حسبما ذكرت الشرطة المحلية اليابانية.



ووقع الحادث أمس وشمل سيارة "فان" صغيرة وحافلة. وتوفي كل من سائق السيارة الفان والراكب بينما عثر على سائق الشاحنة فاقدا للوعي، وفقا لوكالة كيودو للأنباء.

وتشتبه الشرطة في أن إحدى المركبتين اصطدمت بغزال أو حاولت تفاديه قبل أن تصطدم بالأخرى.



وتم العثور على غزال نافق في الموقع.



ووقع ما مجموعه 4009 حوادث مرورية بسبب الغزلان في هوكايدو العام الماضي ، 40% منها في أكتوبر ونوفمبر، وفقا لشرطة هوكايدو.