طفلة تونسية تصل من دون ذويها إلى سواحل إيطاليا

وصلت طفلة تونسية تبلغ ثلاث سنوات من دون ذويها إلى السواحل الإيطالية في قارب يضم مهاجرين غير قانونيين، على ما أفادت السلطات التونسية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي، إن «النيابة العمومية فتحت تحقيقاً، وقرّرت الاحتفاظ بالأب والأمّ».

وكان من المفترض أن تشارك العائلة المؤلفة من الأب والأمّ وابن يبلغ سبع سنوات، فضلاً عن الطفلة في عملية الهجرة التي انطلقت من سواحل منطقة «صيّادة» الساحلية، لكن «الأب سلّم الطفلة لأحد المهربين على متن القارب وعاد ليساعد زوجته وابنه، غير أن القارب انطلق ووصل إلى جزيرة لامبيدوزا».

ووالدا الطفلة يعملان بائعين متجولين في مناطق الساحل التونسي (شرقاً)، ودفعا مبلغاً يقدر بـ24 ألف دينار (نحو 7500 يورو) للمهرّب مقابل المشاركة في عملية العبور.