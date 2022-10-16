شابتان بريطانيتان تسكبان «حساء الطماطم» على لوحة لـفان جوخ

قالت الشرطة البريطانية، أمس، إنها وجّهت تهماً بالإتلاف الجنائي لناشطتين في مكافحة تغير المناخ، ألقيتا حساء على لوحة «دوار الشمس» لفنسنت فان جوخ في المتحف الوطني بلندن.

وأظهر مقطع فيديو، نشرته جماعة «جاست ستوب أويل»، التي نظّمت احتجاجات خلال الأسبوعين الماضيين في العاصمة البريطانية، امرأتين تلقيان، الجمعة، بعلبتين من حساء الطماطم من شركة هاينز على اللوحة، وهي واحدة من خمس لوحات لدوار الشمس، رسمها فان جوخ، معروضة في المتاحف والمعارض حول العالم.

وقال المعرض إن الواقعة أحدثت أضراراً طفيفة لإطار اللوحة، لكن اللوحة لم تتضرر، وأعيد عرضها في وقت لاحق.

وقالت الشرطة إن شابتين تبلغان من العمر 21 و20 عاماً ستمثلان في وقت لاحق أمام محكمة وستمنستر بتهمة «الإتلاف الجنائي لإطار لوحة دوار الشمس لفان جوخ».

كما سيمثل ناشط آخر أمام المحكمة بتهمة إتلاف اللافتة أمام مقر شرطة سكوتلاند يارد الجديد في وسط لندن.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت إجمالاً 28 شخصاً أثناء احتجاجات الجمعة.