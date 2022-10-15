وفاة طفل خلال احتفالات بفوز فريقه في ربع نهائي كأس الأردن

توفي طفل في الأردن يبلغ من العمر (12 عاما)، إثر سقوط حجر عليه، بينما كان يحتفل مع مجموعة من الأشخاص بفوز فريقه بربع نهائي كأس البلاد، مساء أمس الجمعة.

وقال ناطق باسم الأمن العام الأردني لموقع «سكاي نيوز عربية» إن حدثا يبلغ من العمر (12 عاما) توفي أثناء وجوده بالقرب من دوار ماركا، في العاصمة عمّان، إثر سقوط «طوبة» عليه من أعلى بناية.

وأضاف أنه تم نقل الجثة إلى المستشفى، وشرعت السلطات في إجراء تحقيق.

وكانت مباراة ربع النهائي جمعت قطبي كرة القدم في الأردن، الفيصلي والوحدات، وانتهت بفوز الوحدات بركلات الترجيح.