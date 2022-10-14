حكم تونسي يطرح "كرة مارادونا" التي تعود لكأس العالم 1986 في مزاد.. وهذا هو السعر المتوقع

طرحت كرة القدم التي سجل بها دييغو مارادونا هدفه الشهير، في مباراة منتخب الأرجنتين ضد نظيره الإنجليزي في كأس العالم 1986، في مزاد، ومن المتوقع بيعها مقابل 2.7 مليون دولار.



وتعود الكرة المعنية لمباراة دور الثمانية بكأس العالم 1986 بين الأرجنتين وإنجلترا، حين سجل ماراودنا بعد ست دقائق من الشوط الثاني بلمسة يد، ووضع الكرة من فوق الحارس الإنجليزي بيتر شيلتون لتسكن الشباك.



يمتلك الكرة الحكم التونسي على بن ناصر الذي أدار تلك المباراة، و قرر الآن بيع الكرة الأشهر في تاريخ كرة القدم عبر دار "غراهام باد" للمزادات.



وتوقعت الدار أن تجلب كرة "أديداس"، التي صنعت قبل 36 عاما ويمتلكها بن ناصر، ما بين 2.7 مليون دولار و3.3 مليون دولار، لدى طرحها للبيع في بريطانيا في 16 نوفمبر المقبل، أي قبل 4 أيام فقط من انطلاق بطولة كأس العالم في قطر.ويمكن للمزايدين التسجيل والمزايدة عبر الإنترنت اعتبارا من 28 أكتوبر الحالي.



وقال بن ناصر: «هذه الكرة جزء من تاريخ كرة القدم العالمية، يبدو أن الوقت المناسب حان لمشاركتها مع العالم».



وأضاف: "آمل أن يكون المشتري في وضع يسمح له بعرضها ومشاركتها مع الجمهور بطريقة أخرى".

