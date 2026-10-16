البنك الدولي: العالم يواجه فجوة بـ800 مليون وظيفة خلال العقد المقبل

أكد رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، أن العالم يقف أمام تحدٍ تنموي غير مسبوق يتمثل في اتساع فجوة الوظائف عالمياً، مشيراً إلى أن نحو 1.2 مليار شاب سيدخلون أسواق العمل خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة، في حين لا يتوقع أن يوفر الاقتصاد العالمي سوى نحو 400 مليون وظيفة، ما يترك فجوة تقترب من 800 مليون فرصة عمل.

وخلال كلمته أمام الجلسة العامة للاجتماعات السنوية لعام 2026، قال بانغا إن الصراعات الجيوسياسية المستمرة وارتفاع أعباء الديون وضيق الحيز المالي للدول وارتفاع تكاليف السلع الأساسية، من الطاقة إلى الأسمدة، تجعل مهمة تحقيق التنمية أكثر صعوبة من أي وقت مضى.

وأوضح أن البنك الدولي ركز خلال السنوات الثلاث الماضية على هدفين متلازمين: تعظيم أثر الموارد المالية المحدودة، ومساعدة الدول على خلق وظائف واسعة النطاق، مؤكداً أن هذين التحديين لا يمكن التعامل معهما بشكل منفصل.