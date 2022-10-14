علماء: خلايا دماغية وُضعت في طبق تعلمت «لعبة إلكترونية»

أظهر فريق من خبراء علم الأعصاب، أن خلايا دماغية تم وضعها لتعيش في طبق، استطاعت أن تتعلم ممارسة لعبة إلكترونية أشبه بلعبة التنس «بونغ»، بحسب ما ورد في بحث نُشر أخيراً.

وللقيام بالتجربة، أخذ العلماء خلايا من أدمغة جنينية من الفئران، وخلايا من دماغ بشرية مشتقة من خلايا جذعية، ووضعوها لتنمو فوق صفائف ميكروبية يمكنها أن تحفزها وتقرأ نشاطها.

وجاء في البحث الذي نُشر في مجلة «نيورون» أن المزرعة، التي يوجد بها نحو 800 ألف خلية عصبية، «تم زرعها في عالم ألعاب محاكٍ، لتحاكي لعبة (بونغ) الإلكترونية».

وبحسب البحث، فقد أظهرت المزرعة «القدرة على التنظيم الذاتي للنشاط بطريقة موجهة نحو الهدف»، في رد فعل للمعلومات الحسية بشأن تداعيات التصرفات.