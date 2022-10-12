فيفا تعلن عن مسابقة.. والجائزة رحلة مجانية إلى كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إطلاق حملة تحت عنوان "ضع أحلامك في دائرة الضوء" بالتعاون مع 8 فنانين من مختلف بقاع الأرض أثناء جولة النسخة الأصلية لكأس العالم.

ويعمل فيفا مع هؤلاء المبدعين الثمانية على دعوة المشجعين لتصميم أعمال فنية تضم تصوراتهم عن الكأس الأصلية لبطولة كأس العالم قبل انطلاقها.

وذكر فيفا عبر موقعه الرسمي اليوم: "يمكن للمشجعين والجماهير ارسال إبداعاتهم عبر موقعي إنستغرام أو تويتر ليختار الحكام أفضل 16 عملا فنيا منها".

وسيحصل صاحب المركز الأول في هذه المسابقة على رحلة مجانية إلى كأس العالم بقطر ، كما ستُوزّع كثير من الجوائز على غيره من المبدعين.

ودشن فيفا لجنة من فنانين محليين اجتمعوا من مختلف بقاع الأرض من أجل المساهمة في حملة "ضع أحلامك في دائرة الضوء" بهدف تسليط الضوء على المواهب الشابة والقصص التي لم تر النور بعد، إضافة إلى الأبطال الذين غمرهم الزمن داخل وخارج عالم كرة القدم.

وتتكون لجنة المبدعين من الارجنتيني لو سيدوفا والكندي فيكتور موسكيرا والمكسيكي فريد رويدا والامريكيين آشلي دريفوس وجابي جولت والقطري جابر حنزاب.

وقال كولين سميث، المدير التنفيذي لعمليات فيفا ببطولة كأس العالم: "يسعدنا انضمام هؤلاء الفنانين المحليين الموهوبين لنا ورُأيتهم كجزء لا يتجزأ من الحملة أثناء جولة الكأس الأصلية لكأس العالم وباعتبارها البطولة الأكبر على وجه الأرض، فهي فرصة لإشراك الجميع في عالم كرة القدم، فهؤلاء الفنانون يساعدون الناس على إطلاق عنان أحلامهم من خلال الفن والثقافة واللعبة الجميلة".