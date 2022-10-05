أستراليا: 15 نوعاً جديداً على قائمة الأجناس المهدّدة بالانقراض

أدرجت أستراليا، أمس، 15 نوعاً جديداً على قائمة الأجناس المهدّدة بالانقراض، متعهدة بمنع الاختفاء التام لأنواع من الحيوانات والنباتات. ومن بين 15 نوعاً صنفت حديثاً على أنها مهدّدة بالانقراض، هناك حيوان بارما الصغير، وهو جنس مهدّد جراء حرائق الغابات والحيوانات المفترسة، إضافة إلى أفعى كوينزلاند الرمادية السامة، أو حتى جندب صغير عديم الأجنحة يُلقب بـ«جندب عود الثقاب»، وهو معرّض للخطر في مواجهة الجفاف والحرائق المتكررة.