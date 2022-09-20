لوحة في أبوظبي تحتفي بشخصية «تويتي»

في إطار الاحتفالات العالمية بمناسبة الذكرى السنوية الـ80 لشخصية «تويتي»، التي تُعد من أشهر شخصيات وارنر براذرز في العالم، استقبلت «عالم وارنر براذرز أبوظبي» الرسام كيم أودريش سي باروما الذي جسد أجمل تصاميم الفنان راؤول أورياس، في لوحة فنية مميزة تحتفي بشخصية تويتي في مدخل المدينة الترفيهية.

وتجسد اللوحة مزيجاً من البهجة والحماس والأحداث التي تميزت بها شخصية «تويتي» الشهيرة، على مدار الـ80 عاماً الماضية.

وحظي ضيوف المدينة بفرصة مشاهدة الفنان وهو يبدع في هذا العمل الفني الذي ينضم إلى 80 عملاً آخر لشخصية تويتي على مستوى العالم.