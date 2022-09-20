«ذا لايون كينغ» في «الاتحاد أرينا»

كشفت «برواكتيف إنترتينمنت»، الشركة المختصة بتنظيم الفعاليات عالمياً، عن اقتراب موعد العرض الافتتاحي لمسرحية «ذا لايون كينغ» الموسيقية، في الاتحاد أرينا في 16 نوفمبر المقبل.

ومن المتوقع أن يحظى الجمهور بعرضٍ استثنائي يجمع بين القصة الشهيرة مع العروض الموسيقية والأزياء المميزة الحائزة جوائز عدة.

وسيتواصل العرض حتى 10 ديسمبر المقبل. ونال «ذا لايون كينغ»، الذي يحتفل بعيده الـ25، أكثر من 70 جائزة، منها ست من جوائز توني أووردز عام 1998.

ومع حصول جوليا تيمور على جائزة توني عن فئة أفضل إخراج لمسرحية موسيقية، أصبحت أول امرأة تحصل على الجائزة المرموقة.