أسياد العالم في التانغو.. أرجنتينيون كالعادة

فاز ثنائيان راقصان أرجنتينيان ببطولة العالم للتانغو في العاصمة الأرجنتينية، كما أعلنت حكومة بوينس آيرس أول من أمس.

وقال المنظّمون إن أكثر من 20 ألف شخص حضروا عروض الموسيقى والرقص خلال المسابقة، مع مواجهة أخيرة على خشبة المسرح أمام مسلة بوينس آيرس التاريخية في قلب العاصمة الأرجنتينية.

وفي فئة الرقص على المسرح، التي تضمنت حركات بهلوانية مذهلة، تغلبت كونستانزا فيتو وشريكها ريكاردو أسترادا من مدينة بيرغامينو على 19 ثنائياً آخر، وحصدا لقب البطولة.

وتنافس 40 زوجاً على اللقب في الفئة التقليدية أو فئة «رقص الصالون»، إذ أدّوا رقصة التانغو التي نشأت في بوينس آيرس، وتُوّج في هذه الفئة سينتيا بالاسيوس وسيباستيان بوليفار من مدينة سيبوليتي.

وشارك في بطولة العالم، التي أقيمت بين السادس و18 سبتمبر الجاري، 560 ثنائياً من 30 دولة، بينها الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا واليابان والفلبين.