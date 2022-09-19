فنان يسجّل زقزقة العصافير

في ما بعد ظهيرة يوم حار، نصب غيوم روزريه ميكروفوناً في مزرعة عضوية بشمال قطر، لتسجيل حفيف الريح في الأعشاب العالية وزقزقة العصافير وطنين الحشرات وهدير الآلات الزراعية والسيارات والطائرات، ليحوّلها في نهاية المطاف إلى عمل فني.

ويؤكد الفنان الفرنسي، البالغ 44 عاماً، أن لديه مهمّة، هي أن يجعل العالم يتمهّل قليلاً وينصت من جديد. وطوّر روزريه هذا «الفن الصوتي» في قطر، وقال إنّ بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تنطلق في قطر في 20 نوفمبر، قدّمت دفعاً قوياً للمشهد الفني المحلي.