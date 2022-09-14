«أيام القاهرة للمونودراما» يحتفي باسم خالد صالح

أطلق مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما دورته الخامسة، أول من أمس، وأهداها لاسم الممثل المصري الراحل خالد صالح (1964-2014).

وشمل برنامج الافتتاح، الذي نظم بالمسرح الصغير لدار الأوبرا، فقرة موسيقية قدمتها فرقة «أكوردنيلا»، أعقبها تكريم خاص لاسم صاحب الدورة تسلمه ابنه الممثل أحمد خالد صالح.

كما كرّم المهرجان المخرج المسرحي المصري خالد جلال، والمخرج الألماني ماتياس جيرت، والممثلة المصرية لقاء الخميسي، واسم الممثلة العُمانية الراحلة شمعة محمد، واسم المخرج المسرحي المصري الراحل محمود الألفي.

وعقب مراسم الافتتاح مباشرة بدأت عروض المهرجان بالعرض الروماني «إديث بياف» تمثيل وإخراج دينيس إيابي، ثم العرض المصري «ميتا» لصلاح مراد، وأخيراً العرض الأردني «ديك» تأليف وتمثيل وإخراج إياد الريموني.

وتشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان هذا العام عروض من الولايات المتحدة والسعودية وكوسوفو والعراق وألمانيا والسودان ورومانيا، كما يشمل برنامج عروض مونودراما الشاشة مشاركات من أوكرانيا وسريلانكا وهولندا والسعودية والمغرب.

ويشمل البرنامج الممتد حتى بعد غد ثلاث ورش فنية في التمثيل، والارتجال وتكوين الفرق، والإضاءة كما ينظم المهرجان مسابقة لتأليف النصوص.

وتقام عروض المهرجان التي تعتمد على الأداء الفردي للممثل بمركز الهناجر للفنون ومسرح روابط، فيما ستعقد ندوة للمكرّمين اليوم في المجلس الأعلى للثقافة.