«ليالي الأضواء» تتواصل في «ياس ووتروورلد»

أعلنت «ياس ووتروورلد» أبوظبي عن تمديد فعالية «ليالي الأضواء» لتتواصل حتى 15 أكتوبر المقبل، نظراً للشعبية الكبرى التي شهدتها في المدينة المائية. وتتميز «ليالي الأضواء» بالعديد من التجارب والأضواء المبهرة التي تتحوّل من خلالها «ياس ووتروورلد» إلى وجهة مملوءة بالأجواء الاحتفالية التي تمزج بين الموسيقى والأنشطة الترفيهية كل سبت.

وقالت الوجهة الترفيهية في بيان، إنه «مع أكثر من 45 لعبة مائية، سيتمكن ضيوف ياس ووتروورلد أبوظبي من قضاء أمسيات فريدة مع العديد من العروض والأنشطة المميزة مثل الهيدروجيت المائي، وعروض الليزر المختلفة والعروض البهلوانية ورقصات التنورة والمشي على العصي وعروض النار الفريدة».

وتوفر مدن ومرافق ياس الترفيهية مجموعة واسعة من الألعاب والمرافق الترفيهية العائلية والعروض الحية لضيوفها. وتواصل كل من عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، ووارنر براذرز أبوظبي، وكلايم أبوظبي، التي تبعد عن بعضها بعضاً مسافة دقائق قليلة، اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لضمان توفير تجارب ترفيهية آمنة للجميع، إذ يتعين على الضيوف الدخول باستخدام نظام «المرور الأخضر» عبر تطبيق الحصن الإماراتي.