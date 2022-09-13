القرية العالمية.. وجهة السعادة تطرح باقات كبار الشخصيات

كشفت القرية العالمية في دبي عن موعد طرح باقات كبار الشخصيات لموسمها الـ27، والتي ستتوافر حصرياً على موقع تذاكر فيرجن ميجاستور عبر الإنترنت اعتباراً من 24 الجاري. وستضم كل باقة عروضاً ومزايا عديدة، إضافة إلى مجموعة من التجارب المميزة. وأعلنت وجهة السعادة، التي تُعد من أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، أنها ستقدم لضيوف موسمها المقبل فرصة للفوز بـ27 ألف درهم نقداً، ستُمنح لمن يبتسم له الحظ ويجد العملة الذهبية المخبأة في إحدى هذه الباقات.

ومن المتوقع أن تشهد باقات كبار الشخصيات، التي تتوافر بكميات محدودة، إقبالاً كبيراً نظراً لما تقدمه من ميزات وفوائد لحامليها، وتتوافر كمية محدودة من هذه الباقات للحجز المسبق مقابل 70 درهماً فقط، خلال الفترة من 17-22 الجاري، قبل طرح التذاكر رسمياً في 24 الجاري. والضيوف مدعوون للتسجيل في موقع تذاكر فيرجن ميجاستور الإلكتروني قبل الطرح الرسمي للتذاكر عبر الإنترنت، لضمان تجربة شراء سلسة ومريحة وسريعة قبل نفاد الكمية.

ويمكن للضيوف اختيار ما يناسبهم من الباقات الماسية والبلاتينية والذهبية والفضية، إذ تشمل جميعها تذاكر الدخول عبر مداخل كبار الشخصيات، وملصقات مواقف سيارات كبار الشخصيات، وبطاقات الروائع لكبار الشخصيات، والتي تسمح لحامليها دخول العديد من الوجهات الترفيهية مثل ريبليز صدق أو لا تصدق! والعرض الشيّق «أكوا أكشن»، والاستمتاع بجولات وألعاب منطقة كرنفال.

كذلك تحتوي جميع باقات كبار الشخصيات على شمعة «الروائع» المعطرة والمحدودة الإصدار، والتي جرى ابتكارها من العطر الجديد المميز للقرية العالمية، ويجسد هذا العطر الفواح روح القرية العالمية، بكل ما تقدمه لضيوفها من عبق وروائع وتنوّع.

ومع كل باقة من باقات كبار الشخصيات سيحصل الضيف على تجارب مميزة مثل تذاكر وعروض خاصة ومزايا حصرية. كما سيحظى حاملوها بعروض خاصة، مقدمة من مجموعة من أبرز الوجهات الترفيهية في دبي مثل جولة «داخل برج العرب»، و«سي بريز» في جميرا بيتش ريزيدنس، وروكسي سينما، وذا جرين بلانيت، ولاجونا ووتر بارك، ودبي باركس آند ريزورتس.

وقال مدير أول تجربة الضيوف في القرية العالمية مهند إسحاق: «تحظى باقات كبار الشخصيات دوماً بإقبال واسع النطاق من قبل ضيوف القرية العالمية، ونفدت العام الماضي في أقل من 24 ساعة». وأضاف «نسعى جاهدين كل عام لإضافة تجارب جديدة وشيقة للضيوف، وهذا الموسم ليس استثناءً، حيث قمنا بإخفاء عملة ذهبية داخل إحدى باقاتنا ليجدها سعيد الحظ الذي سيفوز بجائزة نقدية قدرها 27 ألف درهم، احتفاءً بموسم القرية العالمية الـ27».

ومن المقرر أن تُسلم باقات كبار الشخصيات للضيوف مطلع أكتوبر المقبل، وقبيل افتتاح الموسم في 25 من الشهر نفسه، ويتوجب على الضيوف بعد ذلك تفعيل باقاتهم عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق القرية العالمية، وسيتمكن حاملو باقات كبار الشخصيات من الوصول إلى لوحة متابعتهم الخاصة، لإدارة تذاكرهم وعروضهم وامتيازاتهم عبر تطبيق القرية العالمية الحائز جوائز عديدة.

ويُعد التطبيق بوابة لمزايا باقات كبار الشخصيات الأخرى، بما في ذلك الحصول على نقاط إضافية مجانية تصل إلى 50% عند إعادة إضافة رصيد لبطاقات الروائع الخاصة بالباقة، والدخول عبر المسار السريع للاستمتاع بجولات وألعاب مختارة في منطقة كرنفال، وخدمة حجز الطاولات في مطاعم القرية العالمية، والاستفادة من مركز خدمات وامتيازات كبار الشخصيات.

أسعار

تتوافر الباقات الماسية بسعر 6000 درهم للباقة، مع مزايا تصل قيمتها الفعلية إلى 28 ألف درهم، بينما ستتاح الباقة البلاتينية مقابل 2500 درهم للباقة الواحدة، مع مزايا تصل قيمتها إلى 15 ألف درهم. ويمكن الحصول على الباقة الذهبية مقابل 1950 درهماً، وعلى الباقة الفضية مقابل 1600 درهم، فيما تبلغ القيمة الفعلية للمزايا التي توفرها الباقتان 13 ألف درهم و10 آلاف درهم على التوالي. ويمكن للذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً، والذين يحملون هوية إماراتية سارية المفعول، شراء ما يصل إلى ثماني باقات.

• 27 ألف درهم، جائزة سيحصل عليها سعيد حظ احتفاءً بموسم القرية العالمية الـ27.