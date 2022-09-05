أنفقت ثروة للتشبه بكيم كارديشيان

أنفقت امرأة كورية مهووسة بالتشبه بالنجمة كيم كارداشيان 50 ألف جنيه إسترليني على عمليات جراحة تجميلية لتقريب شكلها من نجمة تلفزيون الواقع المثيرة.

نشأت شيري لي، 28 عامًا، وهي تعشق عائلة كارداشيان وتتابع برامجها، وجعلت من أهداف حياتها مواكبة كل شيء عنهم ، بما في ذلك مظهرهم الجسدي.

شيري، واسمها الكوري الجنوبي هانبيول، أجرت أول عملية جراحية لها في سن العشرين فقط وذلك على عينيها لإعطاء جفونها شكلا غير آسيوي.

وواصلت بعدها إجراء العديد من العمليات الجراحية الأخرى للوجه والجسم للحصول على وجه كاردشيان المثالي، وشكل الساعة الرملية - بإجمالي 15 عملية جراحية في ثماني سنوات شملت إجراءاتها ثلاث عمليات شد برازيلية، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من جراحات الوجه. وفي المجمل، تذكر صحيفة "ميرور" البريطانية أن المرأة المهووسة أنفقت الآن أكثر من 50 ألف جنيه إسترليني على مظهرها،وتقول إنها غيرت مظهرها كثيرًا لدرجة أن لا أحد يعتقد أنها من كوريا. وقالت شيري: "لم أْتقد أنني سأصل إلى هذا الحد، لكنني أصبحت مدمنة على العمليات الجراحية"

تأثرت شيري بكارشيان ، لكن مظهرها الآسيوي شكل عقبة كبيرة لتشبهها بالنجمة الأمريكية الأرمينية. وأصيبت الفتاة بخيبة بعد عمليتها الجراحية الأولى فبدأت في التخطيط لخطوتها التالية.

وللحصول على شكل كارديشيان قامت شيري بجراحات على مدى " ثلاث سنوات متتالية. في كل مرة لم تكن بما يكفي لإرضائها" كما تقول

بين تلك السنوات، أجرت أيضًا عملية تجميل للأنف، وجراحة عظم الوجنة، وتصغير الذقن المزدوجة، وجولتين من إزالة دهون الخد. تقول شيري، التي تعيش حاليًا في كوريا الجنوبية، إنها تمكنت من تحمل تكلفة العمليات الجراحية بفضل مساعدة والديها.