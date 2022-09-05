مغني البوب «ذا ويكند» يفقد صوته

قطع مغني البوب الكندي «ذا ويكند» حفلة موسيقية في كاليفورنيا، أمس، بعدما فقد صوته في منتصف العرض. وأدى «ذا ويكند» أربع أغنيات في ملعب صوفي، قبل أن يقول إنه بحاجة لإلغاء العرض. وأبلغ الجمهور بأنهم سيستعيدون أموالهم.

وكتب في تغريدة «ذهب صوتي في الأغنية الأولى، أشعر بأنني محطم»، ووعد بترتيب موعد لاحق للحفل. وبدأ «ذا ويكند»، واسمه الحقيقي آبل تيسفاي، مسيرته عام 2010، وفاز حتى الآن بأربع جوائز جرامي.