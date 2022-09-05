6 أشخاص يلقون حتفهم أثناء تسلق بركان روسي

لقي ستة أشخاص حتفهم أثناء تسلقهم بركان كليوتشفسكايا سوبكا في أقصى شرق روسيا، في حين يُعتقد أن ستة آخرين تقطعت بهم السبل، أمس، بعد أن تسببت رياح شديدة البرودة في عرقلة محاولة الإنقاذ. وقالت السلطات إن مجموعة مكونة من 12 شخصاً، بينهم مرشدون، انطلقت لتسلق البركان البالغ ارتفاعه 4754 متراً، لكنها واجهت مشكلات، أول من أمس، ولقي ستة أفراد حتفهم، إثر سقوطهم من على ارتفاع 4200 متر تقريباً، وحاول رجال الإنقاذ الوصول إليهم أمس، لكنهم اضطروا للعودة، بعدما منعتهم رياح عاتية.