وجبة فلافل تدخل 90 عراقيا المستشفى

تسببت وجبات فلافل في تسمم غذائي لنحو 90 شخصا في محافظة ميسان العراقية، في حادثة هي الثانية من نوعها في المحافظة خلال أقل من عام.

وقالت مصادر في شرطة ميسان، جنوبي العراق، إنه "تم تسجيل نحو 90 حالة إصابة بالتسمم جرّاء تناول وجبات الفلافل من أحد المطاعم الشعبية في قضاء المجر الكبير، وهرع المصابون للمستشفيات لتلقي العلاج".

وبحسب المصادر ذاتها، "فمعظم المصابين بحالة جيدة، وخرجت غالبيتهم من المستشفيات، بينما بدأت السلطات المختصة تحقيقا مع المسؤولين عن المطعم الشعبي، لمعرفة سبب هذا التسمم".