سعودي يعلن عن مكافأة بمليون ريال لمن يعثر على شقيقه المفقود

وضع مواطن سعودي يدعى فيصل الدوسري مكافأة بقيمة مليون ريال (نحو 266 ألف دولار) لمن يعثر على شقيقه الذي اختفى في ظروف غامضة بداية الشهر الجاري رغم عمليات البحث الواسعة عنه.

وانقطع الاتصال مع تركي الدوسري يوم 2 أغسطس الجاري في مدينة الرياض بشكل غير مفهوم لذويه بعد العثور على سيارته ومقتنياته الشخصية فيها.

ويقول ذوو المفقود، إنه ذهب يوم 2 أغسطس لإخراج وافد أجنبي يقيم في المملكة على كفالته، من مستشفى الشميسي، وانقطع الاتصال به وتوارى عن الأنظار منذ ذلك الحين.

وفشلت عمليات البحث الواسعة عن الرجل المفقود منذ ذلك التاريخ، على الرغم من اتساع نطاقها لخارج العاصمة بعد أن تم تناقل صوره في مواقع التواصل الاجتماعي التي يستخدمها ملايين السعوديين دون جدوى.