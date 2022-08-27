نسخة نباتية من شوكولاتة «كيت كات»

أطلقت عملاق الأغذية السويسرية «نستله»، اعتباراً من أمس الجمعة، «كيت كات في»، وهي نسخة نباتية من أحد أشهر ألواح الشوكولاتة في العالم، حيث من المقرر أن تطرحها في 15 دولة أوروبية من بينها المملكة المتحدة. وعلى عكس «كيت كات» الكلاسيكية، تستخدم النسخة النباتية تركيبة قائمة على الأرز كبديل للحليب، وفقاً لما كشفت عنه «بلومبرغ» للمرة الأولى. ومن المرجح أن تكون كلفة «كيت كات في» أعلى من النسخة العادية. وقالت «نستله» إن هذا يرجع إلى المكونات الأعلى سعراً والحاجة إلى إجراءات صارمة لضمان أنه لا يوجد آثار للألبان في خطوط الإنتاج.