40 من علماء المصريات يحتفون بـ «الفرعون الذهبي»

تنظم وزارة السياحة والآثار المصرية مؤتمراً علمياً دولياً، بمشاركة 40 من علماء المصريات بالعالم، ضمن فعاليات الاحتفالات التي تقام هذا العام بمناسبة مرور 100 عام على استكشاف البريطاني هوارد كارتر، كنوز ومقبرة الفرعون الذهبي الملك توت عنخ آمون.

وقال وزير الآثار المصري الأسبق وعالم المصريات، الدكتور زاهي حواس: «إن المؤتمر يدور حول آثار وتاريخ الملك توت عنخ آمون»، مشيراً إلى أنه سيعلن في أكتوبر المقبل عن أسباب وفاة توت عنخ آمون.