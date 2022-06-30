«حديث الذكريات» يواصل الرحلة على شاشة «الشارقة»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

بموسم جديد، يواصل برنامج «حديث الذكريات» رحلته على شاشة تلفزيون الشارقة، التي بدأت قبل 28 عاماً، حيث تطل الحلقات مجدداً بحلة معاصرة.

وسيحاور الإعلامي محمد بن دخين المطروشي، أجيالاً جديدة ممن عاصرت قيام الاتحاد، وعلى مدى 45 دقيقة سيتنقل ضيوف البرنامج من ذكرياتهم مع المكان، إلى أيام الطفولة والدراسة، إذ يستعرضون تاريخ عدد من المناطق المتنوعة في جولة يستشعر المشاهد فيها جماليات حياة الآباء، والقيم والعادات الراسخة التي نشأ عليها ضيوف البرنامج وتوارثوها جيلاً بعد آخر. كما يستعرض البرنامج تجارب ضيوفه في العمل الحكومي المحلي والاتحادي، والنقلات النوعية التي أحدثتها التطورات المتلاحقة في أسلوب الحياة والتقنيات الحديثة، إضافة إلى تناولهم ما اكتسبوه من الخبرات الحياتية ونصائحهم للأجيال المقبلة، بما يعزز من تجارب المشاهدين من فئة الشباب بمخزون ثري من حياة أجيال عاصرت مراحل التأسيس والتطور والازدهار في كل القطاعات.

ويعرض «حديث الذكريات» بموسمه الجديد مساء كل ثلاثاء ويعاد بثه في اليوم التالي، كما يمكن مشاهدته من خلال منصة «مرايا»، التي أطلقتها هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون لفتح المجال أمام الجمهور للوصول إلى أضخم وأحدث الإنتاجات التي تعرضها قنواتها وإذاعاتها طوال العام.

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