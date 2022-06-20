شاهد نجيب ساويرس «دي جي» في مطعم.. البطاقات بيعت بالكامل.. «فيديو»

المصدر: موقع الامارات اليوم

أثار رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، حالة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي وسائل الاعلام بعد ظهور في فيديو خلال عمله كمنسق موسيقي في أحد المطاعم الآسيوية بحي الزمالك بالقاهرة.

وقدم نجيب ساويرس فقرته كمنسق للأغاني تحت اسم DJ Bibo، وسط تفاعل كبير من الحاضرين الذين رقصوا مع اختيارات «ساويرس» الغنائية.

وأعلن المطعم الذي نظم الحفل عن نفاد التذاكر بالكامل قبل يومين، حيث حرص الكثيرون على التواجد للتعرف على الجانب الفني في حياة نجيب ساويرس. بحسب وسائل إعلام محلية

وضم بوستر الحفل صورة مظللة لنجيب ساويرس، مع الإشارة إلى تاريخ وعنوان الحدث الذي يحمل اسم «Bibo's Music Night».

ونجح ساويرس في تكوين ثروة تبلغ 4.6 مليار دولار من خلال رهانات جريئة على شركات الاتصالات ومناجم الذهب في جميع أنحاء العالم.

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