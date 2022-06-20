بعد رحلة تخييم..أميركي يتسبب بحريق على مساحة 5000 فدانا

المصدر: موقع الامارات اليوم

قال رجل يبلغ من العمر 57 عامًا، قُبض عليه للاشتباه في إشعال حريق في غابة بمساحة 5000 فدان في ولاية أريزونا، للشرطة إنه كان يحرق ورق التواليت المستخدم يوم السبت أثناء رخلة تخييم في غابة كوكونينو الوطنية.

وتم الإبلاغ عن حريق خط الأنابيب لأول مرة بعد الساعة 10 صباحًا بوقت قصير. الأحد، ما يقرب من ستة أميال شمال فلاغستاف، أريزونا.

وأمر المئات من سكان مقاطعة كوكونينو بالإخلاء حيث أدت الرياح القوية إلى اشتعال النيران، وفقًا لمسؤولي الطوارئ.

بعد أقل من ساعة على الإبلاغ عن الحريق، رصد نائب عمدة سيارة "بيك آب" شيفروليه تسير بعيدًا عن المنطقة. أوقف النائب السائق، الذي قال في البداية إنه كان يخيم عندما اكتشف الحريق، وفقًا لوثائق الاتهام المرفوعة في المحكمة، بحسب «لوس أنجلس تايمز»

وقال السائق، الذي تم التعرف عليه لاحقًا على أنه ماثيو رايزر من لويزيانا، إنه أحرق ورق التواليت المستعمل ظهر اليوم السابق ووضعه تحت صخرة. وقال للنائب إنه لم يعتقد أن النار ستشتعل طوال الليل ولم ير لافتات «ممنوع إشعال (نار) المخيمات» في جميع أنحاء المنطقة.

ووفقا للشرطة فإن النار اشتعلت «في كل شي» بعدها «بما في ذلك أشجار الصنوبر».

ووافق بعدها رايزر على تفتيش سيارته، وفقًا للإفادة الخطية، وعثر النواب على كمية غير معلنة من الماريجوانا وولاعة بيضاء، قال إنه استخدمها لإشعال ورق التواليت.

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