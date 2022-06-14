«إيه سترينج لوب».. أفضل مسرحية موسيقية في «جوائز توني»

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

فازت مسرحية «إيه سترينج لوب» بجائزة توني لأفضل مسرحية موسيقية جديدة في مسارح برودواي الأميركية، مع إقامة حفل توزيع جوائز توني للاحتفال بأول موسم للمسارح منذ الإغلاق الطويل بسبب جائحة «كورونا» بنيويورك، أول من أمس.

وحصلت مسرحية «ليمان تريلاجي»، التي تحكي قصة صعود وسقوط شركة ليمان تريلاجي للاستثمار، على جائزة أفضل مسرحية جديدة.

وحصد سيمون راسل بيل جائزة أفضل ممثل عن دوره في المسرحية نفسها.

كما حصلت ديردري أوكونيل على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسرحية «دانا اتش».

وفاز مايلز فروست بجائزة أفضل ممثل في مسرحية موسيقية عن دوره في مسرحية «إم جي»، التي تتناول قصة نجم البوب مايكل جاكسون.

وحصلت جواكينا كالوكانجو على جائزة أفضل ممثلة في مسرحية موسيقية عن دورها في مسرحية «باراديس سكوير».

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