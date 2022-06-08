اختلف مع آخر داخل سوبر ماركت.. فضربه وقص شعره بالسكين !

المصدر: القاهرة - متابعات

كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بشأن شكوى أحد الأشخاص تتضمن قيام آخر بالتعدي عليه بالضرب وقص شعره بالسكين في منطقة عين شمس بالقاهرة.

وقالت الوزارة إنه بالفحص واستدعاء الشاكي ومناقشته قرر بأنه أثناء تواجده بدائرة القسم حدثت مشاجرة بين كل من طرف أول (أحد الأشخاص) طرف ثاني (4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية) بسبب خلاف على أولوية الشراء داخل أحد المحال "سوبر ماركت"، فقام أحد أشخاص الطرف الثاني بالتعدي على الشاكي وقص جزء من شعره باستخدام سكين.

وأضافت الوزارة إنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أطراف المشاجرة وبحوزة إثنين من الطرف الثاني (عدد 2 سلاح أبيض)، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة المصرية التحقيق.

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