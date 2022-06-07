زبون جائع يتصل بالشرطة بسبب تأخر البيتزا

المصدر: موقع الامارات اليوم

استنفذ الجوع صبر رجل بانتظار بيتزا التوصيل الخاصة به، فاتصل برقم الطوارئ ليقدم شكوى خاصة بهذا الموضوع.

وأوردت صحيفة The Metro،أن الرجل قرر أن وسائل الشكوى الحديثة كترك تعليق سيء عبر الإنترنت، أو الاتصال بالمطعم مباشرةً، لن تؤدي غرضها فقرر اتخذ قرارًا بإشراك حماة القانون بالموضوع.



واتصل الزبون الجائع بشرطة Essex مقدما شكوى طويلة عن «الانتظار لمدة 30 دقيقة للحصول على طعامه».

ووصفت الشرطة التصرف بأنه «عمل غير مسؤول» فيما أشارت الصحيفة أنه لم يتبين إن كانت «المكالمة جادة تماما أم لا».

وتم الكشف عن الحادث بعد أن أصدرت شرطة إسيكس تحذيرًا في محاولة لثني أفراد الجمهور عن إجراء مكالمات «غير مناسبة» لخدمات الطوارئ.

وتم الكشف عن أن بعض الأشخاص اتصلوا بالخدمة لإساءة معاملتهم أو للسؤال عن الوقت، مما يستغرق وقتًا ثمينًا للشرطة.

وقال كبير المشرفين ستيوارت هوبر: «أود أن أشكر هؤلاء الأشخاص الذين اتصلوا بنا أمس من خلال القناة الأكثر ملاءمة لمكالماتهم»، من خلال القيام بذلك، تقوم بتحرير المكالمات لدينا ليتمكنوا من توفير استجابة للأشخاص الذين يجدون أنفسهم في حالة طوارئ حقيقية ويحتاجون إلى الاتصال بالرقم 999.

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