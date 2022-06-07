سنجاب فضولي يحرم 4000 أميركي من الكهرباء

المصدر: موقع الامارات اليوم

تسبب فضول سنجاب بفقدان حوالي أربعة آلاف مشترك في مينيسوتا من الكهرباء.

وقال مسؤولوا المرافق في مينيسوتا إن ما يقرب من 4000 عميل فقدوا الطاقة لبعض الوقت بسبب سنجاب تجول في محطة فرعية وتسبب فضولة في عطل كبير بالكابلات والموصلات، بحسب «يو بي آي»

وجرت الحادثة بحوالي الساعة 7 صباحًا، حينما كان السنجاب يبحث عن وجبة فطوره، فدخل المحطة ولامس أسلاكا ومعدات تسبب بفصل التيار. وقالت الشركة إن ما يقرب من 4000 عميل فقدوا الكهرباء قبل إعادة تصحيح العطل.

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