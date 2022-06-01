«شكسبير».. الفائز الأكبر في جوائز «موليير»

المصدر: باريس - أ.ف.ب

حصل شكسبير على حصة الأسد في جوائز «موليير» الفرنسية السنوية للمسرح، إذ فازت نسخة من مسرحيته «كما تشاء» بأربع مكافآت، خلال الحفل الذي نُظم أول من أمس.

وهيمنت مسرحية شكسبير، في نسخة موقّعة من لينا بريبان، على الأمسية بنيلها أربع جوائز في فئات أفضل أداء مسرحي في عمل خاص، وأفضل إخراج مسرحي في عمل خاص، وأفضل ممثلة مسرحية في عمل خاص (باربرا شولز)، وأفضل ممثلة في دور مساعد (أريان مورييه).

كذلك فازت مسرحية أخرى هي «برلين برلين» التي تدور أحداثها حول زوجين خلال الحرب الباردة يريدان الفرار والانتقال إلى الغرب، بجائزتَي «موليير الكوميديا» وأفضل ممثل في المسرح الخاص (ماكسيم دابوفيل).

أما المسرحية الاستعراضية «المنتجون» ففازت بجائزتَي فئة أفضل استعراض موسيقي وأفضل ممثل صاعد لبونوا كودن.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news