«تعويض في حال اختفت السفينة».. رحلة سياحية إلى مثلث برمودا

المصدر: موقع الامارات اليوم

وعدت شركة تسير رحلات بحرية تمر عبر «مثلث برمودا» الشهير زبائنها بأنها ستعوضهم عن كامل ثمن بطاقاتهم، إذا اختفت السفينة التي تقلهم في ظروف غامضة عند مرورها بهذا المثلث!.

ودفع ​​الركاب ما يصل إلى 1450 جنيها إسترلينيا (1700 يورو) للمقصورة في رحلة العمر، التي تستغرق يومين، على متن سفينة الخطوط النرويجية «بريما»، والتي تبحر من نيويورك إلى برمودا في مارس المقبل.

ونقلت وسائل إعلام عن موقع الشركة قولها: «لا تقلق بشأن الاختفاء في جولة مثلث برمودا. تحتوي الجولة على معدل عائد بنسبة 100٪ وسيتم استرداد أموالك في حال اختفت السفينة».

وتشمل الجولة، التي تحظى بشعبية بين منظري المؤامرة، على رحلة الشفق برمودا على متن قارب ذي قاع زجاجي، بالإضافة إلى محادثات وأسئلة وأجوبة مع العديد من المتحدثين الضيوف بما في ذلك نيك بوب، الذي عمل في وزارة الدفاع البريطانية، والمؤلف نيك ريدفيرن بحسب «LAD Bible» و «RT».

ويقع المثلث بين ميامي وبورتوريكو وبرمودا، وتفيد التقارير باختفاء العديد من الطائرات والسفن على مر السنين بالقرب من منطقة شمال الأطلسي، التي تغطي 700000 كيلومتر من المحيط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news