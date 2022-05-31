حق_نايله_حسن يتصدر السوشال ميديا..حقيقة تعرض مصرية للاغتصاب في الكويت

المصدر: موقع الامارات اليوم

أمر وكيل النائب العام في الكويت بضبط وإحضار مواطن كويتي متهم باغتصاب شابة مصرية بعد اختطافها تحت التهديد والضرب.

وتصدرت قضية المصرية، نايلة حسن، التريند في الكويت تحت وسم #حق_نايله_حسن، بعد أن روت ما حدث معها على يد المتهم.

وقالت نائلة حسن إن «المتهم استدرجها بالحيلة بزعم إنجاز معاملة، ثم توجه بها إلى بر السالمي، حيث اعتدى عليها».

وكتبت المجنى عليها في منشور تداوله ناشطون: «ادعى أنني كنت أريد سرقته، وقام بضربي، لكن الطب الشرعي تحفظ على ملابسي، والشرطة تحفظت علىَّ حتى لا أستحم أو أغير الملابس».

وأمر وكيل النائب العام في الكويت بتكليف رجال مباحث العاصمة بضبط وإحضار «مواطن من أرباب السوابق على خلفية اتهامه من قبل وافدة عربية في العقد الثالث باختطافها تحت التهديد والضرب والتوجه بها إلى بر السالمي والاعتداء عليها، حسب تأكيد المجنى عليها».

وتبين من الاستعلام عن المدعى عليه أنه من أرباب السوابق في قضايا تعاطي المخدرات والسرقة والسلب، وسبق أن انتحل صفة ابن أحد نواب مجلس الأمة.

وبحسب صحيفة «الأنباء» الكويتية فإن المجنى عليها مسجلة في الهيئة العامة للمعلومات المدنية أنها تقيم في الكويت بمنطقة الرميثية، والواقعة بدأت من إشبيلية، ولم يعرف هل اختطفت بالإكراه أم استدرجت بالحيلة بزعم إنجاز معاملة أو ما شابه، ومن ثم التوجه بها إلى البر والاعتداء عليها.

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