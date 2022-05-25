تايلاند تستقبل 293.3 ألف سائح في شهر

المصدر: بانكوك - د.ب.أ

أعلنت وزارة السياحة والرياضة في تايلاند أنه تم تسجيل وصول 293 ألفا و350 سائحاً للبلاد خلال شهر أبريل الماضي. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن الوزارة أن السياحة الوافدة في أبريل هذا العام تشكل قفزة هائلة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي عندما، تم تسجيل وصول 8529 سائحاً.

وشكل سائحو أوروبا النسبة الأكبر من عدد السائحين الذين زاروا تايلاند، بواقع 115 ألفاً و91 زائراً، يليهم الزائرون من شرق آسيا (86 ألفاً و270 سائحا).

وأظهرت بيانات الوزارة أن تايلاند استقبلت أيضا في أبريل 23 ألفاً و281 سائحاً من الأميركتين، و31 ألفاً و831 سائحاً من جنوب آسيا. وتعول تايلاند على انحسار الجائحة من أجل عودة السياحة لسابق عهدها

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