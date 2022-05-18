«على طريقة فيلم تايتنك».. نهاية مأساوية لعاشق تركي

المصدر: موقع الامارات اليوم

لقي شاب تركي مصرعه بشكل مأساوي بينما كان يحاول مع حبيبته تقليد المشهد الشهير في فيلم «تيتانيك».

وسقط فوركان سيفتشي وصديقته ماين دينار، وكلاهما يبلغ من العمر 23 عاما، في البحر في إزميت التركية، بعد محاولتهما تقليد مشهد ليوناردو دي كابريو وكيت وينسلت الشهير في الفيلم.

وذكرت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية أن العشيقين اللذين كانا يتناولان الكحول في رحلة صيد، اختارا حافة الرصيف للحصول على صورة مثالية، لكن المأساة وقعت عندما سقط كلاهما في البحر. بحسب "RT".

وبحسب ما ورد، فقد عبر فوركان وماين عبر منطقة أمنية مغلقة في حافة رصيف ميناء بحر مدينة ازميت، وحاولا تقليد المشهد.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مجموعة من الصيادين كانوا قريبين من مكان الحادث أسرعوا لإنقاذ الشاب والفتا تمكنوا من إنقاذ الفتاة وسحبها إلى بر الأمان، لكن صديقها سيفتشي اختفى في أعماق البحر.

واتصل عدد من المتواجدين في الميناء بخدمات الطوارئ، حيث حضر فريق من المنقذين الغواصين إلى مكان الحادث وبدؤوا عملية البحث عن الشاب في مياه البحر التي استمرت ساعتين، حتى عثروا عليه جثة هامدة.

وسحب فريق الإنقاذ جثة الشاب إلى الشاطئ، بينما نقل فريق من المسعفين الفتاة إلى مستشفى قريب.

وفتحت الشرطة التركية تحقيقا في الحادثة وأوضحت أن التحقيقات الأولية بدأت من خلال فحص ما سجلته كاميرات المراقبة في المكان، والتي أظهرت اللحظات الأخيرة للثنائي معا، حيث كانا يجلسان على كراسي الصيد في رصيف الميناء ويصطادان الأسماك.

وتحدثت الفتاة ماين خلال استجوابها من قبل الشرطة قائلة، إنها وصديقها اعتقدا أنه سيكون من المضحك تقليد المشهد الشهير في فيلم «تيتانيك»، ولكن سرعان ما فقدا توازنهما، وسقطا في مياه البحر.

وكشفت الشرطة أن التحقيق في الحادث مستمر، ومن المقرر أن تخضع جثة الشاب سيفتشي، لعملية تشريح لتحديد سبب وفاته، قبل بدء مراسم تشييع جنازته.

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