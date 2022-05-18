الكشف عن سبب نفوق عشرات آلاف الأسماك في مزارع وادي الأردن

المصدر: موقع الامارات اليوم

كشفت وزارة الزراعة الأردنية، عن سبب نفوق عشرات الآلاف من الأسماك في مزارع بمنطقة وادي الأردن.

وقالت الوزارة في بيان إن النتائج الأولية للفحوصات التي أجريت على الأسماك النافقة في مرازع وادي الأردن، أظهرت إصابة فطرية ناجمة عن مرض «تعفن الخياشيم».

وأضافت الوزارة أن الحديث يدور عن مرض فطري قابل للعلاج والإدارة، نافية أن يكون المرض يشكل حالة وبائية على الإنسان أو الحيوان، على ما نقلت قناة «المملكة» الرسمية.

كان عدنان خدام رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن، قد كشف أن خسائر نفوق عشرات الآلاف من أسماك الكارب التي بدأت منذ 5 أيام، تقدر بـ 300 ألف دينار (423.75 ألف دولار)، لافتا إلى أن الخسائر شملت 90% من المزارع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news