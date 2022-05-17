أردني شاب يغني للناس في الشوارع وأماكن غير متوقعة «فيديو»

المصدر: موقع الامارات اليوم

يمشي المطرب الأردني منير زايد «23 عاما»، في الشوارع ويغني للمارة والباعة وأصحاب المتاجر، ويحاول أن يرسم بألحانه ابتسامة على وجوههم.

نشأ زايد وترعرع وسط أعمامه الموسيقيين وأحب الغناء منذ الصغر. ونشط أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي، ثم قرر الدمج بين الغناء للناس في الشوارع وووسائل التواصل الاجتماعي حيث يصور ردود الفعل على غنائه بالكاميرا وينشرها في مقاطع فيديو.

ويقول إن الناس يذهبون في العادة إلى الحفلات الموسيقية، لكن خطرت بباله فكرة أن يذهب ويغني هو للناس.

وتحصلت مقاطع الفيديو التي صورها في الأردن والخارج على ملايين المشاهدات على تطبيقي «تيك توك» و«إنستغرام».

وعلى الرغم من أن دراسته في مجال الإعلام، يقضي زايد كل وقته في العمل بالموسيقى وتنمية مبادرته.

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