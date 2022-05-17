دخل موسوعة «غينيس» بالركض مرتديا 111 قميصا «فيديو»

المصدر: موقع الامارات اليوم

حطم رجل من ولاية أيداهو الاميركية رقما قياسيا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية من خلال خوضه نصف ماراثون بينما كان يرتدي 111 قميصا بأكمام قصيرة.

وقال ديفيد راش الذي حطم أكثر من 200 رقم قياسي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية للترويج لتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، إن فريق الدعم الخاص به استغرق حوالي 25 دقيقة لارتدائه 111 قميصا.

وأكمل راش نصف الماراثون بزمن ساعتين و47 دقيقة و55 ثانية، متجاوزا الحد الزمني البالغ 3 ساعات الذي حددته موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وفق «يو بي أي».

وحطم سباق راش الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس لمعظم القمصان التي تم ارتداؤها خلال نصف ماراثون، وسجل العداء البريطاني ديفيد سميث الرقم القياسي السابق البالغ 82 قميصا في نوفمبر 2021.

قال راش أيداهو إن درجات الحرارة المنخفضة ساعدته خلال محاولته، لكنه كان لا يزال يعاني من مشاكل في الوزن الزائد الذي يزيد عن 40 رطلا من القمصان.

وأضاف راش: «فقدت ذراعي الدورة الدموية، وبعد بضع ساعات تضخمت يدي وكأنها ضعف الحجم، وبدا خاتم زواجي الفضفاض حلقة ضيقة، ولم أستطع حتى لمس إبهامي عبر يدي».

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