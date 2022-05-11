«نيويورك تايمز» تفوز بـ 3 فئات من جائزة بوليتزر

المصدر: لوس أنجلوس ■ رويترز

فازت صحيفة نيويورك تايمز بثلاث فئات من جائزة بوليتزر الصحافية الأميركية، بينما حصلت منافستها صحيفة واشنطن بوست على جائزة الخدمة العامة، ووكالة رويترز على جائزة التصوير المتعلقة بالقصص الصحافية. كما حصل الصحافيون الأوكرانيون على تنويه خاص عن تغطيتهم للغزو الروسي، إذ كرم مجلس الجائزة أسماء 12 صحافياً قُتلوا أثناء تغطيتهم للحرب في أوكرانيا هذا العام.

وفاز فريق من مصوري رويترز، بالجائزة عن تغطية حصيلة وفيات تفشي جائحة فيروس كورونا في الهند. وجوائز بوليتزر السنوية هي أرفع الجوائز في الصحافة الأميركية.

وفازت «نيويورك تايمز» بفئة التقارير المحلية عن تغطيتها لحوادث قتل عدد من سائقي السيارات على أيدي أفراد من الشرطة عند توقيفهم على الطرق.

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