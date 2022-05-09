حقيقة وفاة «عمي علي» حافر الآبار الشهير في جهود إنقاذ الطفل ريان

المصدر: موقع الامارات اليوم

نفت مصادر مقربة خبر وفاة «عمي علي» حافر الآبار الشهير الذي كان له دورا كبيرا في جهود إنقاذ الطفل ريان، وذلك خلال أدائه العمرة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت خبر الوفاة على نطاق واسع.

وأكدت مصادر أن «عمي علي» بصحة جيدة وهو حي يرزق وأن خبر وفاتة مجرد إشاعة.

وكان عمي علي الصحراوي حافر الآبار الذي بذل قصارى جهده لإنقاذ الطفل ريان بإقليم شفشاون، قد توجه إلى السعودية لأداء العمرة بمعية زوجته.

وأدى عمي علي مناسك العمرة برعاية شركة سعودية تكريما له على العمل البطولي الذي قام به خلال عملية إخراج الطفل ريان الذي توفي داخل البئر.

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